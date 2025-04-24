«Народный контроль» добавит новые категории для сообщений о преступлениях

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Республика
24 апреля 2025  16:42

В системе «Народный контроль» появятся дополнительные разделы в категории «Безопасность» — о незаконном обороте наркотиков, дропперах и террористической деятельности. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская на пресс-конференции в «Татар-информе».

Инициатива разрабатывается по предложению Прокуратуры РТ для усиления профилактики преступлений. Новые категории будут закрытыми: заявления смогут видеть только заявитель и ответственные сотрудники.

Ранее в 2024 году в систему уже добавляли разделы для обращений, связанных с СВО. Сейчас к платформе подключают Федеральную службу судебных приставов, Налоговую службу и Управление по вопросам миграции МВД по РТ.

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«Народный контроль» добавит новые категории для сообщений о преступлениях