«Наш двор» в Казани благоустроит свыше 530 тысяч квадратных метров

В этом году в Казани продолжается реализация масштабной программы «Наш двор». По планам, в 2024 году будет благоустроено более 530 тысяч кв.м придомовых территорий у 454 домов.

Фото: мэрия Казани

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров отметил, что «Наш двор» реализуется уже пятый год и если программа еще не пришла в определенный двор, то уже точно побывала в соседнем либо у родственников, знакомых, друзей.

На аппаратном совещании в мэрии Казани подробно осветили прогресс работ в разных районах города. В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах уже завершено благоустройство 12 придомовых территорий, в целом программа затронет 34 тысячи жителей.

В Вахитовском и Приволжском районах будут установлены более 1,2 тысячи светоточек и 832 опоры освещения, впервые освещение появится во дворах 53 домов.

В Кировском и Московском районах в рамках программы «Наш двор» отремонтируют более 131,8 тысяч кв.м дорог, работы уже завершены на 26 объектах, проект затронет более 18 тысяч жителей.

В Советском районе программа охватывает около 22 тысяч жителей, до начала благоустройства был проведен снос незаконных построек, демонтировано более 50 сооружений.