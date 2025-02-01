Население Татарстана превысило 4 миллиона 16 тысяч человек

По предварительным данным Росстата, на 1 января 2025 года численность населения Татарстана составила 4 016 571 человек. Это на 13 555 человек больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 4 003 016 человек, и выше среднего значения за 2024 год (4 009 793 человека).

Городское население республики достигло 3 080 638 человек, что на 11 475 человек больше, чем в начале 2024 года. Сельское население также увеличилось до 935 933 человек (на 2 080 человек больше по сравнению с предыдущим годом).

В то время как Татарстан демонстрирует рост численности населения, в целом по России наблюдается снижение на 0,08%. По данным Росстата, прирост населения зафиксирован в 20 регионах, включая Московскую и Ленинградскую области, а также Республику Ингушетия. Увеличение численности населения отмечается в Северо-Кавказском, Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах.

Статистика не учитывает данные по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.

Таким образом, Татарстан продолжает демонстрировать положительную демографическую динамику, выделяясь на фоне общероссийских тенденций.