Население Татарстана выросло на 1,4 тысячи человек

Численность населения Татарстана по состоянию на 1 января 2024 года достигла 4,003 миллиона человек, что на 1,4 тысячи больше, чем в прошлом году, сообщает Татарстанстат.

В то время, как общее количество жителей республики увеличилось, городское население немного сократилось: с 3 млн 71 тысячи до 3 млн 69 тысяч человек. При этом в Татарстане наблюдается рост числа сельских жителей: с 930,3 тысячи в начале 2023 года до 933,8 тысячи в январе 2024 года.

Столица республики Казань продолжает привлекать новых жителей: на начало 2024 года в ней проживало 1,318 млн человек против 1,314 млн годом ранее. В то же время численность жителей других городов Татарстана снижается.

В Набережных Челнах она составила 544,4 тысячи (545,8 тысячи на начало 2023 года), в Нижнекамске и подчиненных населенных пунктах – 240 тысяч (241,3 тысячи на начало 2023 года), в Альметьевске – 163,7 тысячи (163,7 тысячи на начало 2023 года).