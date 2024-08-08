Наталья Львова из Нурлата стала победительницей конкурса «Автоледи» в Татарстане

В Казани состоялся финал юбилейного, 25-го республиканского конкурса водительского мастерства «Автоледи — 2024». За звание лучшей автоледи Татарстана боролись 45 участниц со всей республики.

Конкурсантки продемонстрировали не только безупречное знание правил дорожного движения и виртуозное владение автомобилем, но и творческий подход к безопасности на дорогах.

По итогам трёх испытаний титул «Автоледи — 2024» завоевала Наталья Львова из Нурлатского района. Второе место заняла Алина Галимова из Лениногорского района, а третье место досталось Валентине Хазиевой из Зеленодольского района.