Наталья Львова из Нурлата стала победительницей конкурса «Автоледи» в Татарстане

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Республика
8 августа 2024  18:50
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани состоялся финал юбилейного, 25-го республиканского конкурса водительского мастерства «Автоледи — 2024». За звание лучшей автоледи Татарстана боролись 45 участниц со всей республики. 

Конкурсантки продемонстрировали не только безупречное знание правил дорожного движения и виртуозное владение автомобилем, но и творческий подход к безопасности на дорогах. 

По итогам трёх испытаний титул «Автоледи — 2024» завоевала Наталья Львова из Нурлатского района. Второе место заняла Алина Галимова из Лениногорского района, а третье место досталось Валентине Хазиевой из Зеленодольского района. 

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