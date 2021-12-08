National Geographic установил инсталляцию для вдохновения путешественников у Чаши в Казани

В честь 20-летия канала в России National Geographic установили инсталляцию напротив Центра семьи «Казан» в Казани. Инсталляции в виде желтой рамки, отсылающие к логотипу канала, появились и в других 19 живописных и важных местах России. Об этом представители телеканала рассказали TJ.

Таким образом руководство канала хочет вдохновить людей к туризму внутри страны, а также напомнить о том, какая красота окружает нас и что необходимо любить и ценить ее.

Также инсталляции появились в разных регионах России – на горе Бермамыт с видом на Эльбрус, рядом с Авачинским вулканом, на берегу Тихого океана на территории сёрф-лагеря Snowave Kamchatka, в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге, около Останкинской телебашни, и др.