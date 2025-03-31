Навигация для маломерных судов в Татарстане откроется 25 апреля

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Республика
31 марта 2025  15:16

С 25 апреля 2025 года в Татарстане официально стартует навигационный период для маломерных судов. Он продлится до 1 ноября, сообщила Регина Гаязова, начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по РТ, пишет «Татар-информ».

Где и когда можно выходить на воду?

  • На судоходных водоемах — с 25 апреля, после установки навигационных знаков и завершения ледохода.

  • На несудоходных — после спада паводковых вод и до начала ледостава.

Текущая ситуация на водоемах

Сейчас выход в плавание опасен из-за:

  • Редкого ледохода с плывущими бревнами, досками и мусором.

  • Холодной воды (всего на 2–3°C выше зимней), что повышает риск переохлаждения при падении за борт.

Рекомендации МЧС

  • Проверить судно перед выходом — исправность двигателя, спасательных средств.

  • Не выходить в плавание в одиночку, особенно в первые недели навигации.

  • Иметь при себе спасательные жилеты и средства связи.

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