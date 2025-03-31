Навигация для маломерных судов в Татарстане откроется 25 апреля

С 25 апреля 2025 года в Татарстане официально стартует навигационный период для маломерных судов. Он продлится до 1 ноября, сообщила Регина Гаязова, начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по РТ, пишет «Татар-информ».

Где и когда можно выходить на воду?

На судоходных водоемах — с 25 апреля , после установки навигационных знаков и завершения ледохода.

На несудоходных — после спада паводковых вод и до начала ледостава.

Текущая ситуация на водоемах

Сейчас выход в плавание опасен из-за:

Редкого ледохода с плывущими бревнами, досками и мусором.

Холодной воды (всего на 2–3°C выше зимней), что повышает риск переохлаждения при падении за борт.

Рекомендации МЧС