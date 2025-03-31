Навигация для маломерных судов в Татарстане откроется 25 апреля

С 25 апреля 2025 года в Татарстане официально стартует навигационный период для маломерных судов. Он продлится до 1 ноября, сообщила Регина Гаязова, начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по РТ, пишет «Татар-информ».
Где и когда можно выходить на воду?
-
На судоходных водоемах — с 25 апреля, после установки навигационных знаков и завершения ледохода.
-
На несудоходных — после спада паводковых вод и до начала ледостава.
Текущая ситуация на водоемах
Сейчас выход в плавание опасен из-за:
-
Редкого ледохода с плывущими бревнами, досками и мусором.
-
Холодной воды (всего на 2–3°C выше зимней), что повышает риск переохлаждения при падении за борт.
Рекомендации МЧС
-
Проверить судно перед выходом — исправность двигателя, спасательных средств.
-
Не выходить в плавание в одиночку, особенно в первые недели навигации.
-
Иметь при себе спасательные жилеты и средства связи.