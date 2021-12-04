 Назальная вакцина от коронавируса поступит в Татарстан в ближайшие три месяца
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Назальная вакцина от коронавируса поступит в Татарстан в ближайшие три месяца

Министр здравоохранения РТ отметил, что в республике имеется 600 тыс. доз вакцины, из них 80% — это «Спутник V».

Республика
4 декабря 2021  17:40
Автор:
Эдуард Салихов

Назальная вакцина от новой коронавирусной инфекции поступит в Татарстан в ближайшие три месяца. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков

«Я думаю, месяца через 3−4 она должна появиться», — сказал 

Министр добавил, что в Татарстане имеется 600 тыс. доз вакцины от коронавируса, из них 80% — это «Спутник V».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент России Владимир Путин ревакцинировался назальной вакциной. Президент рассказал, что врач вместо жидкости набрал в шприц порошок, попросил на счет «три» глубоко вдохнуть и выдавил содержимое в одну ноздрю, затем в другую. После Путин посидел 15 минут и на этом процедура закончилось. 
 

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