Назим Псардия возглавил природоохранную прокуратуру Удмуртии

Бывший заместитель казанского природоохранного прокурора Назим Псардия назначен на аналогичную должность в Удмуртии. Об этом сообщил источник «БИЗНЕС Online» со ссылкой на юриста.

Псардия, имеющий квалификацию юриста I класса, начинал карьеру помощником прокурора в Казани, затем занимал пост заместителя. В 2019 году временно руководил ведомством до назначения нового прокурора.

Вакансия в Удмуртии появилась после перевода прежнего прокурора Феликса Шадрина на районную должность. Шадрин возглавлял природоохранную прокуратуру региона с декабря 2021 года.