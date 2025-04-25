Назим Псардия возглавил природоохранную прокуратуру Удмуртии

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Россия/Мир
25 апреля 2025  10:15

Бывший заместитель казанского природоохранного прокурора Назим Псардия назначен на аналогичную должность в Удмуртии. Об этом сообщил источник «БИЗНЕС Online» со ссылкой на юриста.

Псардия, имеющий квалификацию юриста I класса, начинал карьеру помощником прокурора в Казани, затем занимал пост заместителя. В 2019 году временно руководил ведомством до назначения нового прокурора.

Вакансия в Удмуртии появилась после перевода прежнего прокурора Феликса Шадрина на районную должность. Шадрин возглавлял природоохранную прокуратуру региона с декабря 2021 года.

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