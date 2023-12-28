Названо самое популярное татарское слово

Агентство «ПромРейтинг» провело опрос своих читателей на тему, какое татарское слово можно назвать словом года. В 2023 году этим словом стало «мәхәббәт» («любовь»).

«Слово «мәхәббәт» имеет яркую позитивную окраску, при этом не несет в себе оттенков тривиальности. При его употреблении речь может идти о семье и посторонних людях, религиозных аспектах, отношении к окружающему миру, Родине и истории. «Мәхәббәт» как синоним любви может трактоваться как через глубокую привязанность к людям, так и через чувство крайней симпатии к труду, его плодам, традициям и наследию предков», — прокомментировали результаты опроса специалисты.

Также в топ-5 самых популярных слов в Татарстане также вошли «матурлык» («красота»), «тыныч» («спокойствие»), «дуслык» («дружба») и «җиңү» («победа»).