Названо самое популярное татарское слово

Специалисты составили своеобразный рейтинг татарских слов на основе проведенного исследования.

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Республика
28 декабря 2023  15:22
Автор:
Дмитрий Смирнов

Агентство «ПромРейтинг» провело опрос своих читателей на тему, какое татарское слово можно назвать словом года. В 2023 году этим словом стало «мәхәббәт» («любовь»). 

«Слово «мәхәббәт» имеет яркую позитивную окраску, при этом не несет в себе оттенков тривиальности. При его употреблении речь может идти о семье и посторонних людях, религиозных аспектах, отношении к окружающему миру, Родине и истории. «Мәхәббәт» как синоним любви может трактоваться как через глубокую привязанность к людям, так и через чувство крайней симпатии к труду, его плодам, традициям и наследию предков», — прокомментировали результаты опроса специалисты.

Также в топ-5 самых популярных слов в Татарстане также вошли «матурлык» («красота»), «тыныч» («спокойствие»), «дуслык» («дружба») и «җиңү» («победа»).

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Названо самое популярное татарское слово
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