НДФЛ в Татарстане вырос до ₽191,5 млрд в 2024 году

В Татарстане зафиксирован значительный рост поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2024 году. Сумма собранных средств достигла 191,5 млрд рублей, что на 47 млрд больше, чем в предыдущем году. Такие данные предоставило министерство финансов республики.

Основная часть налоговых поступлений – 133,9 млрд рублей (69,9%) – была направлена в региональный бюджет. Еще 57,6 млрд рублей поступили в местные бюджеты. По сравнению с 2023 годом, объем собранного НДФЛ увеличился на 32,9%. Тогда в бюджет Татарстана поступило 144,1 млрд рублей.

В 2023 году около 5,4 тыс. жителей республики с годовым доходом свыше 5 млн рублей уплатили НДФЛ по ставке 15%. Общая сумма налога от этой категории составила порядка 190 млн рублей. В тот период действовала двухступенчатая шкала налогообложения: 13% для доходов до 5 млн рублей и 15% для превышающих эту сумму.

С 2025 года в Татарстане планируется введение пятиступенчатой шкалы НДФЛ. Для доходов до 2,4 млн рублей ставка составит 13%, от 2,4 до 5 млн – 15%, от 5 до 20 млн – 18%, от 20 до 50 млн – 20%, а для доходов свыше 50 млн рублей – 22%. При этом повышенные ставки будут применяться только к сумме, превышающей установленные пороги.

Эти изменения направлены на более справедливое распределение налоговой нагрузки среди граждан с разным уровнем дохода.