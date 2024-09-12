«Не справдливо»: за управление жилфондом татарстанцы платят от 92 копеек до 5 рублей 49 копеек

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Республика
12 сентября 2024  09:07
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане наблюдается значительный разброс в ценах на коммунальные услуги, установленных постановлениями исполкомов разных районов республики. По словам начальника Государственной жилищной инспекции РТ Александра Тыгина, разница может быть существенной даже в пределах одного региона. Например, минимальная стоимость управления жилым фондом в республике составляет 92 копейки, а максимальная – 5 рублей 49 копеек за квадратный метр.

Для решения этой проблемы Госжилинспекция совместно с Центром экономических и социальных исследований и тарифным комитетом разрабатывает региональные стандарты коммунальных услуг. Тыгин считает, что методология должна быть единообразной. То есть, даже если это не требуется законом, но жители республики, уплачивая примерно одинаковую стоимость за тепло, воду, электроэнергию, газ, в жилищных услугах, должны иметь стандарт. 

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