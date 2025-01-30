Юрий Венедиктов: Обстановка на водоемах РТ сейчас крайне опасна

Обстановка на водоемах Татарстана сейчас крайне опасна из-за плюсовых температур и дождей. По словам заместителя руководителя ГУ МЧС России по РТ Юрия Венедиктова, в такую погоду лед теряет прочность, а выходить на него крайне рискованно, особенно для рыбаков. Талая вода скрывает реальное состояние льда, его прочность может быть обманчивой.

Рекомендуется не выходить на лед в одиночку. Передвигаясь по нему, следует проверять его прочность пешней. А выбираться на рыбалку рекомендуется в знакомые места. Прогулки на лыжах не просто опасны, а вовсе не регламентирован. Ступая на лед, лыжник должен расстегнуть крепления, чтобы лыжи не потащили его в воду.

На внутренних водоёмах толщина льда составляет 20-25 см, но он теряет прочность. Лёд безопасен для перехода только если его толщина не менее 7 см и он имеет зеленоватый оттенок.

«Толщина льда зависит от погодных условий. Сейчас в верховьях рек наблюдаются промоины, особенно в местах крутых поворотах рек», - объяснил Юрий Венедиктов.

Не следует использовать снегоходы. Это крайне опасно, можно провалиться.

Впрочем, специалисты рекомендуют вообще не выходить на поверхность водоемов в такую погоду.

Нарушение этих правил может привести к административной ответственности, за их соблюдением следят мобильные группы. С начала ледостава в республике к ответственности привлечены 25 граждан.