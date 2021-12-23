«Не уверен, удастся ли задать хотя бы один вопрос»: с чем татарстанские СМИ едут на поклон к Путину

В этом году ежегодная итоговая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в Манеже. По традиции она начнется в 12:00 по московскому времени.

На этот раз количество присутствующих журналистов резко сократится, задать вопрос главе государства смогут лишь 507 человек, а ведь в доковидную эпоху общее число журналистов достигало 1,5 тыс. человек.

Отличаются эти мероприятия тем, что на них пускают представителей СМИ из разных стран и регионов. В их число попали и татарстанские издания. Хоть выбор некоторых из них и оказался неочевидным, их представители все же попытаются задать вопрос Владимиру Путину.

Ясно, что сделать это будет непросто, но главные редакторы изданий, почему-то заявленные как корреспонденты в официальных списках, постараются привлечь внимание Президента России.

«Казанские ведомости» поговорили с журналистами, которые поехали на пресс-конференцию, о вопросах, что они подготовили, привлечении внимания на себя, а также о том, чем они планируют удивить Путина.

«Собирается ли Владимир Владимирович посетить нас»

В этот раз Татарстан будет представлять 5 изданий и все сплошь главные редактора, кроме ТНВ: единственное информагентство республики «Татар-информ» представит Ринат Билалов, от портала Kazanfirst едет Кирилл Шлыков, телеканал «Татарстан — Новый Век» отправил в Москву корреспондента Лину Зинатуллину, рассказывать о болях печатной прессы отрядили Татьяну Вафину, а за сайт «Матбугат.ру» будет говорить Данил Сафаров.

Кстати, двое последних вызывают очень много вопросов, ведь не совсем ясно, как оказались журнал «Татарстан» и «Матбугат.ру» в заветных списках на встречу, а не, к примеру, «Казанские ведомости», которые, кстати, отметили в этом году 30-летие.

Как правило, чтобы задать вопрос Владимиру Путину, нужно как-то привлечь его внимание, ведь вопрошающих Президент выбирает сам. Журналисты идут на разного рода ухищрения – надевают экстравагантные наряды, берут огромные плакаты и так далее.

Главред ИА «Татар-информ» Ринат Билалов рассказал нашему изданию, что его плакат, например, связан с 1100-летием принятия ислама. Думаем, что этот плакат будет ярче и больше предыдущего, ведь в прошлый раз от информагентства поехал шеф-редактор Алексей Угаров, который пытался выяснить у Путина, как превратить Казань в «королеву» внутреннего туризма. Однако задать свой вопрос он так и не смог.

«Табличка и вопросы будут связаны с 1100-летием принятия ислама, которое будет отмечаться в следующем году. Собирается ли Владимир Владимирович посетить нас и насколько, по его мнению, важно это мероприятие для республики и страны в целом. Вопросов было несколько, но этот ключевой. Не уверен, удастся ли задать хотя бы один вопрос», — признался Ринат Билалов.

Будем надеяться, что в этом году, республиканское агентство все же получит ответ на свой вопрос, а плакат им в этом поможет.

Вопросы о многодетных семьях и родных языках

Выяснили мы и с каким вопрос едет на пресс-конференцию основной конкурент «Татар-информа» по рейтингу в LiveInternet – главред сайта Kazanfirst Кирил Шлыков. В своем комментарии нашему изданию он ответил кратко, что собирается спросить Путина про многодетные семьи.

«Мой вопрос будет касаться многодетных семей и о всем, что касается их поддержки. Насчет того, как я получил аккредитацию — предпочту воздержаться от ответа на вопрос», — пояснил Шлыков.

А вот представитель самого загадочного издания в татарстанской пятерке, главред сайта «Матбугат.ру» Данил Сафаров отметил, что какой-то креатив для главы государства вовсе не приготовил.

«Особенную табличку делать не стал. Распечатал слово „Татарстан«. На всякий случай в двух форматах А4 и А3. Планирую задать вопрос на тему развития родных языков. Ну а там как повезет», — поделился Сафаров.

«Приготовила специальный образ»

Женская часть наших издания представлена главным редактором журнала «Татарстан» Татьяной Вафиной и корреспондентом ТНВ Линой Зинатуллиной.



Какой вопрос готовит для Путина главред Татьяна Вафина, мы, к сожалению, так выяснить и не смогли. Во время звонка она сослалась на то, что спешит на посадку в самолет, поэтому говорить ей неудобно. Свой вопрос Президенту она обещала прислать нам в «Ватсаппе», но то ли спешила в Манеж, то ли не захотела раскрывать все карты, но мы тему журнала «Татарстан» так и не узнали.

Представитель ТНВ Лина Зинатуллина секрет своего вопроса намеренно раскрывать не стала. Сказав, что хочет сохранить интригу.



«Скажу, что он [вопрос] касается всех татарстанцев и каждый из нас может увидеть эту проблему своими глазами. Специальной таблички я не готовила — собираюсь использовать в своем образе элементы национальной одежды — возможно, привлеку внимание этим», — рассказала нам Зинатуллина.

В качестве итога выразим надежду на то, что татарстанские журналисты все же смогут задать свои вопросы Владимиру Владимировичу, ведь накопилось их действительно много. Мы бы спросили про скандальный закон о статусе президентства, осветили тему безопасности в школах, а также, например, резкий рост числа финансовых пирамид. Пожелаем коллегам удачи.