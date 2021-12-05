«Не выключили технику»: дорожники Челнов объяснили уборку снега, которого не было

Дорожники Набережных Челнов прокоментировали видео, которое сняли жители города на одном из проспектов. На нем видно, что снегоуборочная машина в дождь едет по дороге с включенными щетками, загребая воду из луж и выливая ее в самосвал, едущий сзади.

В МУП «ПАД», которое отвечает за состояние дорог автограда, отметили, что уборка снега в этот момент не производилась. Машина просто пересекала перекресток, но МУП признала упущение – щетки техники были включены, чего не должно было быть.

«На данном участке производились работы по пересечению проезда для выполнения дальнейших мероприятий по уборке снежного вала, – сообщили в МУП. – Очистка снега на данной территории, снятой на видео, не производилась. Содержание материала не соответствует действительности. Да, есть момент, что не была выключена техника, работникам вынесено предупреждение».