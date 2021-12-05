 «Не выключили технику»: дорожники Челнов объяснили уборку снега, которого не было
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«Не выключили технику»: дорожники Челнов объяснили уборку снега, которого не было

Челнинцы сняли видео, на котором снегоуборочная машина работает во время дождя.

Республика
5 декабря 2021  15:55

Дорожники Набережных Челнов прокоментировали видео, которое сняли жители города на одном из проспектов. На нем видно, что снегоуборочная машина в дождь едет по дороге с включенными щетками, загребая воду из луж и выливая ее в самосвал, едущий сзади. 

В МУП «ПАД», которое отвечает за состояние дорог автограда, отметили, что уборка снега в этот момент не производилась. Машина просто пересекала перекресток, но МУП признала упущение – щетки техники были включены, чего не должно было быть.

«На данном участке производились работы по пересечению проезда для выполнения дальнейших мероприятий по уборке снежного вала, – сообщили в МУП. – Очистка снега на данной территории, снятой на видео, не производилась. Содержание материала не соответствует действительности. Да, есть момент, что не была выключена техника, работникам вынесено предупреждение».

 

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