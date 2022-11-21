«Не хватает полтысячи дворников»: в Казани оценили первую в этом сезоне проверку снегом

Успешную «проверку снегом» прошли коммунальные службы Казани, которые за выходные устранили последствия снегопада, завалившего город четвертью месячной нормы осадков. Такую оценку дал мэр Ильсур Метшин на прошедшем сегодня в администрации Казани совещании. Убрали снег и на придомовых территориях, на сегодня остался небольшой объем работ, который планируют завершить до конца дня.

Как стало известно в ходе совещания, дефицит дворников в Казани составляет 500 человек. Зарплаты работающих дворников повысят за счет увеличенного тарифа на уборку. Глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов не исключил, что в платежки жителей этих районов, с согласия населения, могут включить расходы на вывоз и утилизацию снега с придомовых территорий. Ожидается, что плата с квартиры за три зимних месяца составит не более 200 рублей.

«Полтысячи» недостающих дворников

С улиц Казани за минувшие выходные вывезли более 17 тыс. тонн снега. В период с 18 по 19 ноября на город выпало 14 мм осадков, это 31% от месячной нормы осадков. 91% дворов Казани очищен от снега и приведен в нормативное состояние, по остальным работу планируют завершить до конца дня. Всего городские структуры получили 133 обращения от горожан, а на уборку дворов вышли 1 671 дворник и 115 единиц техники.

Как доложил замруководителя Исполнительного комитета Казани Игорь Куляжев, вывозом снега с дорог, когда позволял трафик, занимались дорожные службы. Они же обработали дороги противоголодными материалами. Всего за выходные на дороги столицы Татарстана было высыпано более 3,5 тыс. тонн реагентов.

«Это пескосоляная смесь для дорог второй-третьей категории, так и противогололедный реагент для дорог первой категории. Дорожным службами было вывезено более 17 тыс. тонн снега», – сказал он.

За выходные с улиц Казани вывезли больше 17 тыс. тонн снега. В период с 18 по 19 ноября на город выпало 14 мм осадков. Фото: © Владимир Васильев

Куляжев дал положительную оценку работе городских служб в период снегопада. «Сработали нормально», – сказал он.

«Еще раз акцентирую внимание на тротуары, зимнее содержание только начинается, – сказал глава города Ильсур Метшин, заслушав доклад. – Дороги первой и второй категории, поселковые – там меньше нареканий, тротуары – это та задача, которой мы в предстоящий сезон должны уделить особенное внимание».

Стало известно в ходе совещания об имеющемся в городе дефиците в дворниках. Городские организации располагают штатом из 2,9 тыс. человек, при этом в ЖЭУ имеется 500 вакантных мест.

Городские организации располагают штатом дворников из 2,9 тыс. человек, при этом в ЖЭУ имеется 500 вакантных мест. Фото: © Рамиль Гали

«К сожалению, сохраняется сезонная текучесть кадров. С приходом зимы и увеличением нагрузки на дворников, их число стремительно уменьшается. <…> уже сегодня в ЖЭУ имеется 500 вакансий дворника», – сообщил замруководителя Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

По словам спикера, небольшое увеличение в июле этого года тарифа на уборку территории целиком направлено на повышение зарплаты дворников.

«Рассчитываем на уменьшение кадровых потерь», – отметил Гиниятуллин.

«Полтысячи недостающих дворников – тот дефицит, который невозможно рабочими руками обеспечить. Механизация поэтому и придумана», – отозвался Метшин, напомнив, о ежегодном увеличении городского парка спецтехники. Градоначальник отметил, что большая часть управляющих компаний города переходит от ручного труда к механизации рабочих процессов.

«Казань готова к зиме не только по документам»

Как сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин, все 5 920 многоквартирных домов Казани получили паспорта готовности к зиме. Аналогичные заключения получили также все общежития города и теплоснабжающие организации, среди которых – 3 ТЭЦ, 3 районные котельные и 185 квартальных котельных.

По данным докладчика, в городе 23 дома отапливаются собственными крышными котельными. Помимо этого, более 400 домов имеют индивидуальное поквартирное отопление.

Спикер сообщил, что при подготовке жилого фонда к зиме опрессовку и промывку прошли сети центрального отопления в 5,4 тыс. домах. Отпрессованы почти 900 км наружных тепловых сетей. Кроме этого, специалисты выполнили текущий ремонт кровель и фасадов, а также восстановили остекление окон, починили входные двери.

«Зима покажет эффективность всем предпринятых нами мер», – резюмировал он.

«Мы подписала своевременно акт готовности наших теплосетевых компаний и города к зиме. Казань готова к зиме не только по документам, большую работу произвели Казэнерго, Татэнерго, управляющие компании», – заметил мэр.

Расходы за вывоз снега могут включить в платежки

В платежки за ЖКУ могут включить расходы УК за вывоз, погрузку и утилизацию снега с придомовых территорий. На данный момент эти затраты не заложены ни в один тариф, сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

«С целью включения начисления платы за данную услуги [вывоз, погрузку и утилизацию снега] с включением тарифов в счет фактуру УК [Кировского и Московского районов] проводят общее собрание собственников в заочном и очном формате», – пояснил он.

По словам Миронова, вывоз снега с придомовой территории одного из домов в районе оценивается в 201 рубль с квартиры за три зимних месяца.

Стоиомсть вывоза снега с придомовой территории оценивается в 201 рубль с квартиры за три зимних месяца. Фото: © Рамиль Гали

«В многоквартирных домах, где вывоз снега не осуществлялся, его складировали на придомовой территории, что стало причиной сокращения числа парковочных мест, затрудняя прохода к детским площадкам, повреждения малых архитектурных форм и зеленых насаждений. Поэтому мы эту работу с жителями продолжим», – отметил Миронов.

В целом, для уборки дворов городские управляющие компании подготовили свыше 200 единиц спецтехники. В том числе – тракторы с отвалами и щетками, мини-погрузчики и шнекороторные снегоуборщики. Всего в уборке внутриквартальных проездов многоквартирных домов задействовано 82 единицы спецтехники, оснащённой GPS-маячками для круглосуточного контроля за ней.

Городские власти призвали коммунальщиков при уборке придомовых территорий находить общий язык с населением.

«Не буду говорить о припаркованных машинах, мешающих механизированной уборке. В прошлом году мы научились справляться с этой проблемой – есть масса эффективных способов коммуникации с горожанами. Обращаюсь к управляющим организациям – умейте ими пользоваться», – призвал Гиниятуллин, отметив, что «нормально выстроенное» общение «решает многие проблемы».