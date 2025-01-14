Небо над столицей Татарстана закрыли

Росавиация объявила о введении дополнительных мер безопасности в аэропорту Казани. Артем Кореняко, официальный представитель ведомства, сообщил в своем Telegram-канале, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности воздушных судов. В связи с этим все рейсы в аэропорту Казани временно приостановлены, а также не осуществляется прием самолетов.

Кроме того, ограничения коснулись воздушного пространства над Калугой, Тамбовом, Саратовом, Пензой и Ульяновском. Стоит отметить, что в Калуге и Тамбове ограничения уже были сняты.