Небо над столицей Татарстана закрыли

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Город
14 января 2025  08:47

Росавиация объявила о введении дополнительных мер безопасности в аэропорту Казани. Артем Кореняко, официальный представитель ведомства, сообщил в своем Telegram-канале, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности воздушных судов. В связи с этим все рейсы в аэропорту Казани временно приостановлены, а также не осуществляется прием самолетов.

Кроме того, ограничения коснулись воздушного пространства над Калугой, Тамбовом, Саратовом, Пензой и Ульяновском. Стоит отметить, что в Калуге и Тамбове ограничения уже были сняты.

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