 Неделя в Татарстане начнется с тумана и сильной гололедицы
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Неделя в Татарстане начнется с тумана и сильной гололедицы

Профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что привычная  горожанам зима придет в Казань 6 декабря.

Республика
5 декабря 2021  16:08

О тумане и сильной гололедице предупреждает Управление гидрометеорологии Татарстана. 

Неблагоприятные метеоявления ожидаются с вечера воскресенья, 5 декабря. И продлятся около суток – до вечера понедельника, 6 декабря. 

Туман на территории республики и в Казани ожидается ночью и утром, ночью и днем на дорогах будет сильная гололедица. 

Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев в интервью «Казанским ведомостям» рассказал, что привычная  горожанам зима придет в Казань 6 декабря. Тогда температура опустится до минусовых значений. «Ночная – 9 градусов, дневная – 6 градусов. Только с понедельника по прогнозам у нас будет зимняя погода со снегом и низкой температурой», – сообщил метеоролог.

О полном прогнозе на зимний сезон – читайте в нашем материале по ссылке

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