Неделя в Татарстане начнется с тумана и сильной гололедицы

О тумане и сильной гололедице предупреждает Управление гидрометеорологии Татарстана.

Неблагоприятные метеоявления ожидаются с вечера воскресенья, 5 декабря. И продлятся около суток – до вечера понедельника, 6 декабря.

Туман на территории республики и в Казани ожидается ночью и утром, ночью и днем на дорогах будет сильная гололедица.

Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев в интервью «Казанским ведомостям» рассказал, что привычная горожанам зима придет в Казань 6 декабря. Тогда температура опустится до минусовых значений. «Ночная – 9 градусов, дневная – 6 градусов. Только с понедельника по прогнозам у нас будет зимняя погода со снегом и низкой температурой», – сообщил метеоролог.

О полном прогнозе на зимний сезон – читайте в нашем материале по ссылке.