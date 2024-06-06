Нефтегазовые компании обеспечили 37% налоговых доходов Татарстана

Основной источник налоговых доходов бюджета Татарстана в 2023 году составили предприятия нефтегазовой отрасли, обеспечив 37% всех поступлений. Налог на прибыль, поступивший от этих предприятий, достиг 182,9 млрд рублей. Об этом стало известно на 54-м заседании Государственного Совета РТ.

В прошлом году консолидированный бюджет Татарстана получил 565,7 млрд рублей, из которых 481,1 млрд рублей пришлись на налоговые и неналоговые поступления. Доходы республиканского бюджета составили 486,8 млрд рублей, включая 407,1 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов.

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин отметил, что налог на доходы физических лиц составил 141,5 млрд рублей в консолидированном бюджете и 96,9 млрд рублей в республиканском бюджете. Рост средней заработной платы в 2023 году на 18,8% также способствовал увеличению налоговых поступлений.

Безвозмездные поступления в бюджет республики составили 79,7 млрд рублей, из которых 76,3 млрд рублей поступили из федерального бюджета. Расходы консолидированного бюджета в 2023 году составили 589,4 млрд рублей, а республиканского – 510,2 млрд рублей. На национальную экономику было потрачено 169,4 млрд рублей, а на социальную сферу – 322 млрд рублей из консолидированного бюджета и 248,7 млрд рублей из республиканского.

Гайзатуллин также сообщил, что расходы на обслуживание государственного долга составили 535,7 млн рублей. Общий объем государственного долга Татарстана достиг 125,7 млрд рублей, из которых более 90% составляют федеральные бюджетные кредиты.