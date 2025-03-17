«Нефтехимик» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

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Спорт
17 марта 2025  18:10

Нижнекамский «Нефтехимик» официально лишился шансов на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это стало известно сегодня, после победы новосибирской «Сибири» над «Барысом» со счетом 3:2.

После этой игры «Сибирь», занимающая восьмое место в Восточной конференции, набрала 68 очков.

У «Нефтехимика» в активе 61 очко, и команде осталось провести три матча в регулярном чемпионате. Даже в случае побед во всех оставшихся играх, нижнекамцы смогут набрать максимум 67 очков, что не позволит им обойти «Сибирь».

Таким образом, определились все 16 участников предстоящего Кубка Гагарина. «Нефтехимик» завершит сезон вне зоны плей-офф, несмотря на усилия команды в течение регулярного чемпионата. Это уже второй сехон подряд, когда нижнекамская команда не пробиывается в плей-офф КХЛ.

В Восточной конференции в плей-офф вышли: «Трактор», «Салават Юлаев», «Металлург Магнитогорск», «Автомобилист», «Ак Барс», «Авангард», «Сибирь», «Адмирал».

 

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