«Нефтехимик» уступил «Автомобилисту» в домашнем матче КХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» потерпел поражение от гостей из Екатеринбурга – «Автомобилиста» со счётом 1:2. Матч, прошедший в Нижнекамске, запомнился яркой игрой и голами в меньшинстве.

Гости открыли счёт уже на 9-й минуте, реализовав контратаку «2 в 1», в финальной части которой Кёртис Волк переиграл вратаря хозяев Артёма Загидуллина. «Нефтехимик» сумел сравнять счёт на 19-й минуте. Александр Дергачёв поразил пустой угол ворот во время реализации большинства «5 на 3», откинув шайбу от Артёма Серикова.

«Автомобилист» вновь вышел вперёд на 36-й минуте, воспользовавшись моментом, когда голкипер «Нефтехимика» оказался заблокирован игроками. В итоге, Ник Эберт с отскока точным броском отправил шайбу в ворота.

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев отметил, что команда владела инициативой, но не смогла реализовать моменты и пробить вратаря гостей. В итоге, «Нефтехимик» остался на 6-м месте в конференции «Восток» Фонбет-КХЛ, имея 9 очков после 9 матчей. Ранее «Нефтехимик» уступил «Металлургу» в Магнитогорске в серии буллитов со счётом 1:0.