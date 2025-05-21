Нейросети в образовании: эксперты обсудят перспективы и риски

Завтра, 22 мая, в 10:00 состоится вебинар, посвященный применению искусственного интеллекта в образовательной сфере. Мероприятие организовано в преддверии международного форума Kazan Digital Week 2025, который пройдет в Казани с 17 по 19 сентября.

Ключевой темой обсуждения станут возможности больших языковых моделей (LLM) в учебном процессе. Технологии ИИ уже сегодня позволяют автоматизировать проверку заданий, создавать персонализированные учебные материалы и разрабатывать адаптивные образовательные программы. Однако их внедрение требует решения целого комплекса педагогических, этических и правовых вопросов.

В числе спикеров вебинара:

Первый замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов (модератор)

Вице-президент Академии наук РТ Айрат Хасьянов

Директор по развитию компании «Цифриум» Александр Пономарев

Эксперт Лиги безопасного интернета Лев Крутов

Особое внимание будет уделено вопросам кибербезопасности и профилактике потенциальных рисков, связанных с использованием ИИ в образовании.

Серия подобных мероприятий продолжится до сентября, когда в МВЦ «Казань Экспо» соберутся мировые эксперты в области цифровых технологий для обсуждения актуальных трендов цифровой трансформации.