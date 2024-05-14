В Казани неизвестный угнал «КамАЗ» и попал на нем в ДТП

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Город
14 мая 2024  09:07
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани с территории Северного вокзала была угнана автовышка, сообщают корреспонденты «Татарстан-24». Считается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он потерял контроль на улице Исаева, повредил дерево и снес забор вдоль дороги, после чего направился к Горьковскому шоссе, выезжая из города.

Угнанный «КамАЗ» был обнаружен в Осиново. По всей видимости, его похититель пытался доехать до трассы М-7, но из-за того, что дорога ещё строится и проезда нет, бросил транспорт и скрылся. На место происшествия прибыл владелец автовышки, который утверждал, что водитель спецтехники, работающий на ней, не знал о произошедшем, так как на тот момент спал дома. Подробности инцидента в настоящее время уточняются.

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