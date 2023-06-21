Некоммерческие организации Татарстана, помогающие семьям участников СВО, получат гранты

В Татарстане некоммерческие организации, оказывающие материальную поддержку участникам СВО и их семьям, поощряются грантами до 500 тыс., до 1 млн и до 3 млн рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты РТ Тимур Кадыров.

По просьбам общественности, конкурсная комиссия утвердила соответствующую номинацию «Поддержка семей участников СВО и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации». Всего на конкурсе в этом году будет представлена 21 номинация.

«Общий фонд в 2023 года равен 106 миллионам рублей. На осуществление деятельности НКО по поддержке участников СВО и их семей также предусмотрены денежный гранты», – отметил Тимур Кадыров.

Заявки на конкурс принимаются с 9 июня по 23 июля 2023 года. Победители будут определены в октябре 2023-го.