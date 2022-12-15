«Отказаться от итальянских фонтанчиков»: Татарстан перешел на отечественное оборудование для парков

В Татарстане 100% всего оборудования, которое необходимо для благоустройства парков и скверов, было закуплено еще в прошлом году у отечественных производителей. Однако, по словам директора Института развития городов РТ Наили Зиннатуллиной, не все оно отвечает требованиям по качеству.

«Я не скажу, что это очень легко — вдруг так взять и полностью отказаться от итальянских питьевых фонтанчиков, от какой-то европейской хорошей подсветки и светильников с того оборудования, от детского оборудования, к которому мы привыкли, от спортивного оборудования», — рассказала она в прямом эфире.

Несмотря на это, в части оборудования, по словам спикера, стопроцентное импортозамещение.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что мэру столицы РТ Ильсуру Метшину показали проект благоустройства нового сквера в Московском районе. Сквер появится в 2023 году по улице Гагарина.