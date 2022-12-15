 «Отказаться от итальянских фонтанчиков»: Татарстан перешел на отечественное оборудование для парков
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«Отказаться от итальянских фонтанчиков»: Татарстан перешел на отечественное оборудование для парков

В регионе еще в 2021 году закупили все необходимое оборудования для благоустройства парков у отечественных производителей.

Республика
15 декабря 2022  15:56
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане 100% всего оборудования, которое необходимо для благоустройства парков и скверов, было закуплено еще в прошлом году у отечественных производителей. Однако, по словам директора Института развития городов РТ Наили Зиннатуллиной, не все оно отвечает требованиям по качеству.

«Я не скажу, что это очень легко — вдруг так взять и полностью отказаться от итальянских питьевых фонтанчиков, от какой-то европейской хорошей подсветки и светильников с того оборудования, от детского оборудования, к которому мы привыкли, от спортивного оборудования», — рассказала она в прямом эфире. 

Несмотря на это, в части оборудования, по словам спикера, стопроцентное импортозамещение. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что мэру столицы РТ Ильсуру Метшину показали проект благоустройства нового сквера в Московском районе. Сквер появится в 2023 году по улице Гагарина.

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