«Немного с е***цой»: на ком женат защитник сборной России Илья Самошников

Защитник «Рубина» и сборной России Илья Самошников считается одним из самых перспективных футболистов казанской команды. В татарстанский клуб парень попал из московского «Торпедо», игравшего в ФНЛ. А в марте 2021 года впервые был вызван в сборную России, за которую уже провел три игры. Мог и больше, если бы не травма.

Но проблемы со здоровьем не помешали футболисту отличиться в этом сезоне и добавить казанскому клубу поводов для радости. Несмотря на то, что Илья провел в РПЛ всего лишь 13 игр из 18, он уже был признан лучшим по отборам в Российской премьер-лиге за 2021 год.

Фото: © пресс-служба ФК «Рубин»

Но Самошникову есть чем гордиться и помимо побед на поле. Кажется, главная надежда «Рубина», гордо представляющая его в сборной России, может похвастаться и еще одним успехом, но на этот раз личным. Этой ночью Самошников порадовал фанатов и представил в своем Instagram — жену, не забыв осыпать ее комплиментами и восторженными эпитетами.



И пока все болельщики гадают, кто покорил сердце одного из самых перспективных футболистов клуба, Илья и его избранница проводят время вместе в своей квартире элитного ЖК в Казани, ходят по заведениям города и воспитывают маленькую дочку. При этом возлюбленную Самошникова нельзя увидеть на трибунах стадиона. Зато она проводит много времени с ребенком и делится милыми фотографиями с футболистом, не скрывая, что живет за его счет и заявляя, что совсем не боится стать его «тенью».

О том, как познакомились девушка и игрок «Рубина», как проводят время вместе и воспитывают дочку, читайте в материале «Казанских ведомостей».

Сначала Самошников подумал, что его будущая жена замужем

В последнее время в Instagram-аккаунте Самошникова можно было увидеть много фотографий с красивой девушкой, публикации с которой Илья сопровождал милыми фразами и романтичными эмоджи.



Этой ночью молодой футболист развеял все слухи и поставил окончательную точку в вопросе своей личной жизни. Как заявил 24-летний Самошников, «самая сладкая» девушка с его фотографий — жена, сильнее которой он уже никогда и никого не полюбит.



Для поклонников футболиста ее появление стало шоком, но на самом деле их отношения начались еще задолго до появления совместных снимков. Причем их не афишировал не только игрок «Рубина», но и его возлюбленная.

Сейчас же футболист и его вторая половинка называют друг друга мужем и женой. Правда, ни одной свадебной фотографии в их социальных сетях нет. Может, мысли о браке пока только в планах молодых или их свадьба прошла тайно? Это точно неизвестно.



Девушку, или как ее называет сам футболист, жену 24-летнего игрока зовут Полина, в апреле прошлого года ей исполнилось 25 лет. До встречи с Ильей она жила в Санкт-Петербурге и до сих пор с большой теплотой отзывается о городе на Неве.

Илья и Полина познакомились, как и полагается современным парам, в Instagram. Правда, по признаниям девушки, после непродолжительного общения, футболист подумал, что она замужем. Но спустя неделю все-таки написал ей вновь, спустя еще время они созвонились и с того момента начали общаться 24/7. После такого «веселого и комфортного» общения Самошников прилетел к ней в Питер, а их роман получил продолжение.



Девушка покинула Санкт-Петербург, несмотря на свою любовь к этому городу, и перебралась в столицу Татарстана. Сейчас они вместе с Ильей живут в Казани в элитном жилом комплексе на берегу Казанки. Согласно данным базы недвижимости, стоимость квартир в этом доме стартует от 212,5 тыс. рублей за квадратный метр. Что касается аренды, то двухкомнатная квартира в 65 кв.м обойдется от 50 тыс. до 68 тыс. рублей в месяц, «трешки» — от 85 тыс. до 120 тыс. рублей ежемесячно.

К слову, рядом с этим же домом можно часто увидеть и припаркованный черный, тонированный «Мерседес» CLS 450 Самошникова. Хотя официально автомобиль 2019 года выпуска оформлен не на футболиста, по городу он передвигается именно на нем, поймав всего три штрафа: одни в 2020 году и два – в прошлом. Стоимость такой машины варьируется в районе 5-6 млн рублей.



Футболист и его жена вместе воспитывают четырехлетнюю дочь

В семье футболиста есть ребенок — маленькая девочка четырех лет, которую Илья и Полина воспитывают вместе. Судя по публикациям в Instagram, у них с ней очень теплые и нежные отношения. Полина даже набила татуировку с именем дочки, а Илья часто проводит время с малышкой. Наверное, именно поэтому девочка пытается не расставаться с ним, даже когда он покидает дом, уезжая на игры. Например, во время одного из матчей сборной России Полина засняла на видео, как дочка смотрит игру по телевизору и радостно кричит: «Папа, папа» при виде Самошникова, гордо указывая на него пальцем.



Сама же Полина в отличии от дочери футбол не любит. По ее словам, к этой игре она совсем равнодушна, а за все время жизни в Казани девушка не посетила ни одну игру «Рубина».



И если для многих футболистов клуба жены и девушки — неотъемлемая поддержка на стадионе, то Самошников покидает «Ак Барс Арену» обычно в одиночестве.



Исключением лишь стала игра «Рубина» с «Локомотивом» 16 октября, когда казанский клуб обидно пропустил мяч на последней минуте и уступил победу москвичам. Нелепое поражение так сильно ударило по эмоциональному состоянию игроков, что после матча никто из них не хотел ни то что комментировать, а вообще говорить что-либо о произошедшем. Тогда же Самошников, уходя со стадиона, даже грубо отказался подписывать футболки маленьким фанатам, будучи обычно с ними вежливым и дружелюбным. К счастью, Илью встретила мама, которая и поддержала его после поражения.



«Могу сказать размер ч*е*а своего бывшего, но не могу сказать размер своего кольца»

Сейчас Полина не работает и честно признается, что после переезда в столицу Татарстана стала «содержанкой» Ильи. Хотя по ее заверениям, она и до встречи с ним уже была личностью, а ее доход даже позволял ей покупать дорогие брендовые вещи.



Но как утверждает девушка, ей это не нужно. «Я еврейка, мне жаль тратить много финансов в таких местах (дорогих магазинах — прим. Ред)». Хотя на фотографиях Полины пусть и изредка, но можно увидеть брендовые вещи. Например, кеды DIOR, стоимость которых в интернет магазинах составляет 82 тыс. рублей. Но учитывая зарплаты в «Рубине», вполне возможно, что такие траты не считаются большими в семье футболиста.



Судя по всему, возлюбленная Самошникова и вправду не падкая на роскошь и дорогие украшения. «Могу сказать размер ч*е*а своего бывшего, но не могу сказать размер своего кольца», — рассказала она как-то в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков. Правда, цифру так и не озвучила.



Девушка в целом любит общаться со своей аудиторией в соцсети. Например, она открыто рассказывает, что никогда не простила бы измену, и о том, как легко отпускает обиды.





В перерывах между этим не забывая делиться смешными мемами или собственной подборкой партнеров для секса по знакам зодиака. К слову, по мнению Полины, лидерами в этом деле являются Львы, Стрельцы и Скорпионы. К представителям последних, кстати, относится и Самошников, родившийся в ноябре.







Илья на сборах в Турции, Полина на отдыхе в Египте: как пара проводит январь

Несмотря на то, что Instagram-аккаунт Полины пестрит фотографиями шикарных букетов цветов и подарков, кажется, в отношениях пары не всегда царит идиллия.





К слову, возлюбленная футболиста неоднократно удаляла свою страницу без объяснения причин и даже намеревалась свести одно из своих тату, какое именно — не уточняла.







При этом фотографии с Самошниковым пропадали не только с ее публичной страницы с тысячной адиторией, но даже и из ее закрытого аккаунта. Правда, спустя время Полина все же возвращала все обратно, не объясняя ничего подписчикам.



Как она сама признается, странности в их паре бывают, но это нормально. «"Вы такие милые" — мы это часто слышим. А что, не милые? Ну немного с е***цой, а куда без нее?» — написала она в своем Instagram.



Во время нынешних сборов, которые казанская команда проводит в турецком Белеке на побережье Средиземного моря, девушка Самошникова вместе с дочкой улетела в Египет, остановившись в пятизвездочном отеле Sunrise Royal Makadi Aqua Resort Select. И если нападающий «Рубина» Иван Игнатьев отдыхает в дорогих отелях на Мальдивах, то ночь в египетском «пятизвезднике» обойдется по меркам футболистов скромно — от чуть более 9 тыс. до почти 20 тыс. рублей за ночь, по данным Booking.com.

Но даже в относительно доступном отеле Полине организовали достойный прием. К примеру, девушку позвали на особенный вечер для VIP-гостей, на котором присутствовал и генеральный менеджер, и часть руководящего состава сети отелей.



А отдых и обслуживание в нем она уже успела назвать «одним из лучших».

Хочется верить, что сборы Ильи в Турции проходят также успешно и продуктивно. Из-за травмы Самошников сейчас занимается по индивидуальному плану. Устраивает ли ему кто-либо там VIP вечера и приемы — неизвестно, но надеемся, что ни их отсутствие, ни наличие никак не повлияет на результаты футболиста и всей команды в целом во второй половине сезона.