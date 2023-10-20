Неосторожность при курении стала причиной гибели татарстанца во время пожара

Республика
20 октября 2023  09:41
Автор:
Виктория Осинина

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, вечером 18 октября пожар произошел в Буинске на ул. Шайдуллина в доме №1. К моменту прибытия пожарных подразделений у частного одноэтажного дома полыхала крыша и комнаты внутри. Площадь пожара составила 64 кв.метра. При разборке сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело хозяина дома 1955 года рождения, который проживал один.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

ГУ МЧС России по РТ напоминает:

- не курите в постели или кресле, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Место для курения оборудуйте пепельницей и обязательно убедитесь, что окурок потушен. А лучше -  откажитесь от этой вредной привычки.

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