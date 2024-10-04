Непристегнутый водитель погиб в ДТП под Бугульмой

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Республика
4 октября 2024  08:31
Автор:
Эндже Гарафиева

По предварительным данным, молодой водитель автомобиля «Лада» 1984 года рождения, не справившись с управлением на высокой скорости, допустил съезд в кювет. Машину отбросило на обочину, где она перевернулась.

В момент аварии водитель находился в салоне без пристегнутого ремня безопасности. В результате его выбросило из автомобиля. С тяжелыми травмами пострадавшего доставили в больницу, где, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает всех водителей и пассажиров неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и всегда пристегиваться ремнями безопасности.

 

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