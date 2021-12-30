«Неселедка и неоливье»: как отметить Новый год по-вегански

Новогодняя суматоха больше всего связана с покупкой подарков, корпоративами и ,конечно, с новогодним столом. Этому ритуалу уделяется особое место, ведь новогоднии блюда такая же важная часть, как речь Путина и бой курантов.

В последнее время в России стремительно набирает популярность движение веганства. Люди, которые осознанно подходят к этому, отказываются не только от мяса, но и от молока, яиц, меда и других продуктов жизнедеятельности животных. Косметика, одежда и развлечения, связанные с эксплуатацией животных, тоже не входят в жизнь веганов.

Казалось бы, что остается на столе веганов в новогоднюю ночь? На самом деле, люди мало интересуются составами товаров на полке и даже привычные нам конфеты «Мишка косолапый» от Красного Октября — постный продукт, соответствующий правилам веганства

Такое же можно провернуть и с базовыми праздничными блюдами на Новый год. Корреспондент «Казанских ведомостей» собрала рецепты, которые помогут отметить праздник «традиционно» и при этом не навредить животным.

«Неоливье»

Этот салат стоит на всех праздничных столах страны и без него просто не обойтись. Кажется, что приготовить такое блюдо без колбасы и яиц — невозможно. Но веганы уже давно адаптировали традиционную колбасу под веганскую.

Для приготовления необходимо заменить — яйца, майонез и вареную колбасу. Вместо мясного продукта можно купить колбасу из соевого белка. Когда я впервые попробовала ее, то удивилась насколько вкус схож с традиционной.

Конечно, веганские яйца в магазине не найдешь, но для этого у сторонников растительного питания тоже есть решение. Все, что нужно, – это тофу и черная соль. Тофу — соевый продукт, богатый белком. Сейчас он продается в любом магните. А вот черная соль, которая на самом деле имеет розовый оттенок, придаст тофу яичный привкус.

Самое простое — постный майонез. Веганские майонезы можно купить в «Ашане». Самые популярные и те, что нельзя отличить от традиционного майонеза — «Ласка» и Махеев». На упаковке обычно пишут «постный», но с недавнего времени, начали писать «вегетарианский».

Рецепт приготовления все такой же, без изменений. Только на выходе вы получаете оливье, для которого не приходилось эксплуатировать животных.

Крабовый салат по-вегански

Тут достаточно заменить яйца, майонез и крабовые палочки. С первыми двумя ингредиентами все понятно, а вот крабовые палочки можно заменить двумя способами.

Первый и самый простой — купить «некрабовые палочки». Такие продаются в специализированных магазинах. Цена за пачку варьируется от 245 рублей до 395 рублей.

Следующий способ — приготовить их самим. Такие палочки веганы называют «жареный карась», так как вкус напоминает рыбу. Все, что нужно: тофу, листы нори и соевый соус.

Тофу нужно разрезать на три части, залить соевым соусом, а потом завернуть в лист нори. Если дома есть гриль, то просто идеально пожарить тофу именно там, но можно использовать и обычную сковородку. Далее все, как по обычному рецепту.

«Неселедка под шубой»

Исходя из предыдущих способов замены животных продуктов на растительные, здесь мы уже понимаем, что нужно найти селедку, как выражаются сами участники антимясного движения, «по вегану». Веганы готовят селедку под шубой с солеными грибами или же листами нори. На мой взгляд, самый лучший продукты для замены селедки –баклажаны.

Так, чтобы приготовить слой «неселедки», необходимо обжарить кубики баклажанов в растительном масле с измельченным листом нори. А вот дальше уже и выкладывать все слои.

Тарталетки с красной икрой

Чтобы приготовить эту закуску, необходимо проверить верный состав тарталеток. В этом всем веганам помогает сайт Vegan Russian. Достаточно просто вбить в поисковик нужный продукт, и он выдаст все «проверенные» тарталетки, в изготорвлении которых не использовались продукты животного происхождения, цены на них и магазины, где их можно купить.

В качестве икры, конечно, выступает имитация. При этом такая икра чаще всего встречается с продуктами животного происхождения в составе. Также стоит проверить икру на сайте. Обычно веганскую черную и красную икру продают в таких супермаркетах, как «Лента», «Перекресток» и «Ашан». Цена — 150 рублей.

Вместо сливочного масла можно взять кокосовое масло или же приготовить пюре из авокадо. Тот, который делают для сэндвичей.