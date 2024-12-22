Несколько пар обменяются клятвами любви прямо в студии ТНВ во время новогоднего телемарафона

Сегодня, 22 декабря, телеканалы «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» проведут 12-часовой новогодний телемарафон «С Новым годом, семья!». Вместе с нашим каналом вся республика подведет итоги Года семьи. С 9 утра до 9 вечера в прямом эфире в большой студии выступит более 50 семей, которые станут самыми патриотичными, музыкальными, спортивными и активными.

Подготовлены и специальные сюрпризы. В рамках телемарафона пройдет включение из зоны СВО, где военкор программы «7 дней» встретится с бойцами, которые смогут передать привет своим семьям и поздравить их с наступающим Новым годом прямо с передовой.

Героев телемарафона ждут истории любви, а также будет и марш Мендельсона — несколько пар скажут «Да» прямо в студии ТНВ. Кроме того, в прямом эфире пройдет парад Дедов Морозов, а в завершение дня будет объявлен победитель конкурса «Народный Дед Мороз Татарстана!».

Выборы победителя пройдет среди телезрителей в нашей группе «ВКонтакте». Трансляция телемарафона будет доступна на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета», интернет-аудитория сможет присоединиться к просмотру в официальной группе ТНВ «ВКонтакте».