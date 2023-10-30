Несколько сот татарстанских семей получат ключи от новых квартир до конца 2024 года

Пять новостроек на 564 квартиры уже построены в ЖК «Мәхәббәт», расположенного в микрорайоне «Салават купере». Пресс-служба Госжилфонда при Раисе РТ отмечает, что эти квартиры практически готовы к постоянному проживанию. В них установлены сантехника, электроплиты, счетчики учета воды, электроэнергии, датчики пожарной сигнализации, регуляторы тепла и автоматическая система удаленного считывания данных. Техническая готовность еще девяти домов варьируется от 5% до 29%.

В Набережных Челнах в 69-м микрорайон возводятся четыре 170-квартирных дома от ГЖФ РТ. Срок их сдачи – вторая половина 2024 года. На сегодня в автограде по льготной цене смогут обрести жилье 170 семей.

А всего до конца следующего года более 700 семей в Казани и Набережных Челнах должны справить новоселье в домах. Построенных по программе социальной ипотеки.

Следующие категории имеют право на участие в соципотеке: работники бюджетной сферы, сотрудники предприятий, инвестирующих в реализацию программу социальной потеки, медики-грантополучатели, молодые и многодетные семьи, дети-сироты.

Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем — одна из задач национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.