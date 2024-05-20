Несколько тысяч кашпо с цветами украсят казанские улицы

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Город
20 мая 2024  13:06
Автор:
Эндже Гарафиева

В татарстанской столице подготовили 2 тысячи цветочных кашпо, которыми планируют украсить улицы города перед началом летнего сезона. В них посадят бегонию, гацанию, табак, георгины, тагетес, ценерарию, сальвию и петунию.

Всего в перечне претендентов на преображение оказались 84 улицы. По традиции кашпо установят в центре Казани – на улице Пушкина, а также на улице Лобачевского, Ершова, Оренбургском тракте, проспекте Универсиады. Самыми большими цветниками станут площадки у Казанского цирка и Дворца водных видов спорта. 

Городские улицы будут украшены также объемными живыми композициями, состоящими полностью из цветов.

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