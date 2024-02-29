Несколько жителей Альметьевска отдали телефонным мошенникам 4 млн рублей

Об инцидентах дистанционных преступлений рассказали в МВД по РТ.

Так, 52-летний мужчина по указанию аферистов перевёл на «безопасный счет» более 3 млн рублей. Незнакомец представился следователем из Москвы и сообщил о том, что мошенники по генеральной доверенности пытаются оформить кредит. Лжеправоохранитель сказал, что мошенников уже вычислили, скоро задержат, а чтобы обезопасить свои сбережения, пострадавшему нужно перевести деньги на безопасный счет.

Мужчина знал, что никаких счетов в банке у него не было, но он оформил 4 кредита и продал автомобиль, чтобы выполнить указания телефонного следователя. За две недели он перевел аферистам 3,2 млн рублей. 26 февраля аферисты поблагодарили мужчину за содействие и пожелали удачи.

82-летняя жительница Альметьевска сама отдала курьеру 1 млн рублей, думая, что спасает сноху от уголовной ответственности. В первый раз это были 300 тысяч рублей. Женщина так разволновалась, что нечаянно призналась, что это не все имеющиеся деньги. Дома есть еще 700 тысяч. Уже от сына позже она узнала, что ее просто обманули.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ.