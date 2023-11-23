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Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, в РТ сохранили льготные ставки кредитования бизнеса

Ключевая ставка Банка России была увеличена в октябре до 15%. Несмотря на это в Татарстане было принято решение сохранить текущую ставки по микрозаймам, которые могут получить малый и средний бизнес в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Максимальный размер ставки составляет 5,5%

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Республика
23 ноября 2023  16:05
Автор:
Владислав Косолапкин

Об этом рассказала в ходе пресс-конференции первый заместитель министра экономики Наталья Кондратова.
Микрозаймы с низкими ставками предоставляются предпринимателям в зависимости от их категории и степени зрелости бизнеса. Предельная сумма микрозайма составляет 5 млн рублей, а максимальный срок - три года. Гарантийный фонд Республики Татарстан также предоставляет различные гарантийные продукты для предпринимателей.

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