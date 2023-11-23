Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, в РТ сохранили льготные ставки кредитования бизнеса

Об этом рассказала в ходе пресс-конференции первый заместитель министра экономики Наталья Кондратова.

Микрозаймы с низкими ставками предоставляются предпринимателям в зависимости от их категории и степени зрелости бизнеса. Предельная сумма микрозайма составляет 5 млн рублей, а максимальный срок - три года. Гарантийный фонд Республики Татарстан также предоставляет различные гарантийные продукты для предпринимателей.