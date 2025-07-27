Несовершеннолетний за рулем Toyota задержан в Казани после ДТП

26 июля 2025 года в 6:40 утра на улице Голубятникова в Казани сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Toyota, водитель которого проигнорировал требование об остановке. В ходе проверки установлено, что транспортным средством управлял 15-летний подросток (2010 г.р.), не имеющий права управления.

В результате инцидента произошло столкновение с четырьмя припаркованными автомобилями. Несовершеннолетний был отстранен от управления в присутствии понятых и законного представителя.

В отношении подростка составлены административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ, включая управление ТС без прав (ч.1 ст.12.7), оставление места ДТП (ч.1 ст.12.27) и неподчинение требованию сотрудника полиции (ч.3 ст.12.25).

Проверка обстоятельств происшествия продолжается с участием сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Рассматривается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности.