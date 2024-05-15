Несырьевой экспорт Татарстан к 2030 году увеличит на 70%

К 2030 году объемы несырьевого экспорта Татарстана должны вырасти на 70%, сказал глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, который выступил на совещании, посвященном реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Объем экспорта Татарстана составил пятую часть (20%) от всей отгруженной продукции по итогам года. 49 предприятий-экспортеров получили поддержку Российского экспортного центра.

В республике, сообщил спикер, оказывается помощь предприятиям, желающим выйти на зарубежные рынки. РТ имеет большой потенциал для развития внешнеэкономической деятельности.

За год было оказано свыше 3 тысяч услуг экспортно-ориентированным МСП, включая 79 заключивших экспортные контракты.