Нетрезвый казанец устроил погоню на улице Чистопольская

В Казани сотрудники Госавтоинспекции напоминают о важности соблюдения законных требований полиции. 13 октября на пересечении улиц Чистопольская и Мусина произошел инцидент, когда водитель автомобиля Kia Ceed проигнорировал законное требование об остановке и попытался скрыться от патруля.

Экипаж дорожно-патрульной службы незамедлительно организовал преследование нарушителя. Автомобиль был задержан на улице Ямашева. Выяснилось, что за рулем находился 32-летний житель Казани с явными признаками алкогольного опьянения. При освидетельствовании прибором «АЛКОТЕКТОР» уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составил 1.235 мг/л, что в несколько раз превышает допустимую норму.

В отношении водителя были составлены административные материалы по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Он привлечен к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, проезд на запрещающий сигнал светофора и неподчинение требованию об остановке. Автомобиль нарушителя помещен на специализированную охраняемую стоянку, а сам водитель доставлен в ближайший отдел полиции.

Госавтоинспекция призывает граждан выполнять законные требования сотрудников полиции, чтобы избежать неприятных последствий и обеспечить безопасность на дороге.