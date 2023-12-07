news_header_top_970_100

Нетрезвый татарстанец едва не убил двух гостей

news_top_970_100
Республика
7 декабря 2023  08:46
Автор:
Виктория Осинина

Житель Чистопольского района обвиняется в покушении на убийство двух человек, сообщает СУ СКР по РТ.

По версии следствия, 3 декабря этого года домой к 53-летнему обвиняемому приехала знакомая с двумя молодыми мужчинами. Пьяный хозяин жилища гостям не обрадовался. Одного он ударил ножом в живот, а второго в грудь. В последующем оба были доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани водитель иномарки на красный свет проехал перекресток и сбил женщину
В Татарстане на Каме со дна подняли тело утонувшего рыбака
Молодые лидеры БРИКС и ШОС впервые будут награждены в Казани
От «Девушек с Макаровым» до «Нулевого пациента: лучшие роли Павла Майкова последних лет
Оператор связи почтового отделения Лилия Елисеева: Люблю свою работу за помощь людям
Завод научил жизни на все руки, чтобы не было скуки
Патологию на начальной стадии поможет выявить УЗИ
Почему ломит зубы на холоде?