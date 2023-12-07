Нетрезвый татарстанец едва не убил двух гостей

Житель Чистопольского района обвиняется в покушении на убийство двух человек, сообщает СУ СКР по РТ.

По версии следствия, 3 декабря этого года домой к 53-летнему обвиняемому приехала знакомая с двумя молодыми мужчинами. Пьяный хозяин жилища гостям не обрадовался. Одного он ударил ножом в живот, а второго в грудь. В последующем оба были доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.