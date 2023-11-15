Неудачный бросок на брусчатку стоил казанцу жизни

В Казани мужчина предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вред здоровью, сообщает СУ СКР по РТ. По версии следствия, вечером 7 сентября этого года 37-летний обвиняемый отдыхал в компании возле фонтана на Советской площади в Казани. Компания выпивала. Вдруг между 31-летним мужчиной и его знакомой произошел конфликт, в который вмешался обвиняемый. Схватив потерпевшего, он перебросил мужчину через себя, в результате чего тот ударился головой о брусчатку. Злоумышленник нанес несколько ударов руками и ногами. Потерпевшего хоть и доставили в больницу, но спасти не смогли.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.