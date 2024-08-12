Незаконная охота на лося в Татарстане закончилась трагедией

В Менделеевском районе Татарстана во время незаконной охоты на лося погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Трагедия произошла вечером в субботу, 10 августа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали трех человек, которые разделывали тушу незаконно добытого лося. Там же был обнаружен труп четвертого участника охоты с огнестрельным ранением.

По предварительным данным, мужчина погиб в результате несчастного случая. Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, оценивается в 240 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.