Незаконная охота на лося в Татарстане закончилась трагедией

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Республика
12 августа 2024  15:18
Автор:
Эндже Гарафиева

В Менделеевском районе Татарстана во время незаконной охоты на лося погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Трагедия произошла вечером в субботу, 10 августа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали трех человек, которые разделывали тушу незаконно добытого лося. Там же был обнаружен труп четвертого участника охоты с огнестрельным ранением.

По предварительным данным, мужчина погиб в результате несчастного случая. Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, оценивается в 240 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.

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Незаконная охота на лося в Татарстане закончилась трагедией