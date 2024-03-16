Незаконный экзит-пол был прерван общественным наблюдателем

В Едином информационном центре выборов Президента России, который базируется в «Татмедиа», сегодня выступил известный эксперт по выборам, один из создателей Независимого общественного мониторинга, член исполнительного комитета

Общероссийского общественного движения «Корпус «За Чистые Выборы» Антон Лукаш. В своей речи он указал на ключевой момент проходящих сейчас выборов главы государства – голосование проходит спокойно. И даже отдельные низкопробные провокации со стороны западных спецслужб, как например, поджог избирательных урн в других регионах, являются дополнительным фактором, мобилизующим избирателей. «Россия сосредотачивается», – повторил известную фразу канцлера Российской империи Александра Горчакова спикер. По его мнению, скоро мы увидим еще более высокую явку.

Лукаш обозначил четыре направления, по которым общественники ведут работу по наблюдению за текущими выборами.

Первое и самое важное из них – это физическое присутствие наблюдателей на каждом избирательном участке. Напомним, что только в Татарстане на сегодня работают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Плюс в республике открылись 45 временных избирательных участков. Работа наблюдателей на местах позволяет в режиме реального времени прояснить непонятную ситуацию.

Во-вторых, оценивать ситуацию на выборах позволяют горячие телефонные линии. В-третьих, эксперт выделил видеонаблюдение, которое сейчас является процессуальным доказательством. И, наконец, деятельность экспертного сообщества, следящего за выборным процессов, – это возможность оперативно оценить любой инцидент с точки зрения права, политологии и социологии.

Таким образом, удалось исключить любые нарушения на выборах.

Лукаш отметил, что Татарстан имеет высокий уровень подготовки наблюдателей. А его опыт по привлечению к наблюдению блогеров, популярных в молодежной среде, будет масштабироваться на всю страну.

Эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» и член Общественной палаты РТ Тимур Какохо отметил, что за первый день выборов президента от наблюдателей, подготовленных Штабом по наблюдению за выборами РТ поступило порядка 3 тысяч сообщений. Это не были сигналы о нарушениях. Просто так общественники мониторят ситуацию. Вся поступающая информация аккумулируется в ситуационном центре, где работают 25 экспертов.

У каждого наблюдателя есть чек-лист. То есть он твердо знает, как поступать в той или иной ситуации. Какохо привел пример из вчерашнего дня: с одного из избирательных участков поступила информация, что кто-то опрашивает проголосовавших на предмет, за кого они проголосовали. Экзит-полы строго запрещены на территории участков.

Наблюдатель с этого конкретного участка быстро обнаружил нарушителя и сообщил тому о его противоправной деятельности.