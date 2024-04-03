Независимый демограф пояснил, что России нужно сделать для мирового лидерства по рождаемости

news_top_970_100
Россия/Мир
3 апреля 2024  10:49
Автор:
Эндже Гарафиева

Для того, чтобы Россия возглавила рейтинг или хотя бы просто вошла в тройку демографических лидеров мира, необходимо провести комплекс мер по повышению уровня рождаемости. Однако для этого потребуются немалые вложения.

О своем видении ситуации рассказал независимый демограф Алексей Ракша в интервью для «Татар-информа». Он считает, что тот, кто принимает управленческие решения в России, в вопросах демографии недостаточно хорошо разбирается.

Так, по его мнению, сперва нужно ввести материнские капиталы за второго и третьего ребенка примерно до 2 миллионов рублей за каждого. Это выведет Россию в первую тройку лидеров в Европе, но нужно будет ежегодно на эти цели выделять больше 1 трлн рублей.

Затем, как вариант, ввести выплату безусловного базового дохода на всех детей. Эксперт предложил взять отсчет от детей, родившихся в 2025 году. В первый год это займет 105 млрд федеральных средств, а во второй год — 315 млрд рублей.

«Это вполне подъемные деньги, но почему-то этого не делается», — заявил он.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани отреставрируют известный «Дом с подсолнухами» XX века
Старейший человек мира из Книги рекордов Гиннеса скончался в возрасте 114 лет
Родители тяжелобольных детей из Татарстана смогут получить бесплатную правовую помощь
Чайные церемонии, Russia-China Expo, встречи B2B: в Казани снова пройдет российско-китайский форум
Когда человеческая самоуверенность погубила целые виды флоры и фауны
Рустем Абязов: 65 - это не время подведения итогов
Рустем Абязов: 65 - это не время подведения итогов
Полезных законов больше, рожают активнее, а жалуются предприниматели меньше
Независимый демограф пояснил, что России нужно сделать для мирового лидерства по рождаемости