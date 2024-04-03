Независимый демограф пояснил, что России нужно сделать для мирового лидерства по рождаемости

Для того, чтобы Россия возглавила рейтинг или хотя бы просто вошла в тройку демографических лидеров мира, необходимо провести комплекс мер по повышению уровня рождаемости. Однако для этого потребуются немалые вложения.

О своем видении ситуации рассказал независимый демограф Алексей Ракша в интервью для «Татар-информа». Он считает, что тот, кто принимает управленческие решения в России, в вопросах демографии недостаточно хорошо разбирается.

Так, по его мнению, сперва нужно ввести материнские капиталы за второго и третьего ребенка примерно до 2 миллионов рублей за каждого. Это выведет Россию в первую тройку лидеров в Европе, но нужно будет ежегодно на эти цели выделять больше 1 трлн рублей.

Затем, как вариант, ввести выплату безусловного базового дохода на всех детей. Эксперт предложил взять отсчет от детей, родившихся в 2025 году. В первый год это займет 105 млрд федеральных средств, а во второй год — 315 млрд рублей.

«Это вполне подъемные деньги, но почему-то этого не делается», — заявил он.