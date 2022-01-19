Ни одна команда из Татарстана не попала во второй тур КВН в Сочи

Татарстан на XXXIII международном фестивале «КиВиН-2022» в Сочи представляли четыре команды, однако ни одна из них не прошла во второй тур конкурса. Результаты опубликовали на сайте «КиВиН».

Тем не менее, новый директор КВН Татарстана Евгений Курышев утверждает, что республиканское движение КВН переживает обновление. В Казани 3 февраля пройдет фестиваль «Юниор-лиги» для школьных команд, а 21 февраля большой республиканский фестиваль, по итогам которых будут понятны новые стартовые возможности для команд Татарстана.