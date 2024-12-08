Никита Дыняк поделился деталями конфликта с Хмелевски в матче КХЛ

Нападающий клуба «Ак Барс», Никита Дыняк, обсудил инцидент, который чуть не превратился в драку с Александром Хмелевски. В той ситуации американский хоккеист повредил руку вратарю казанской команды.

«Это хоккей, здесь много эмоций, и никто не собирается уступать. Я заметил, что наш вратарь получил удар по руке, и решил не оставаться в стороне. Если бы кто-то из наших игроков задел вратаря «Салавата», реакция была бы аналогичной. «Вечнозелёное дерби» — это визитная карточка КХЛ, здесь в каждой игре присутствует напряжение и стычки», — прокомментировал ситуацию Дыняк.

Матч завершился победой «Салавата Юлаева» в овертайме со счетом 3:2, решающую шайбу забросил Джошуа Ливо, получив передачу от Александра Хмелевски.