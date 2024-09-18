Никольский собор в Мензелинске хотят включить в реестр объектов культурного наследия

Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия сообщил, что рассматривает возможность включения Никольского кафедрального собора в Мензелинске в реестр объектов культурного наследия.

Фото: © комитет РТ по охране ОКН

«Объект обладает высокой архитектурно-художественной и градостроительной ценностью, является по сути и содержанию уникальным объектом культурного наследия и должен подлежать государственной охране как памятник градостроительства и архитектуры, имеющий особое значение для истории и культуры Республики Татарстан», –подчеркнули в комитете.

Никольский собор, построенный в стиле ампир в начале XIX века, является одной из архитектурных доминант Мензелинска. Здание собора когда-то пережило пожар и реконструкцию. В советское время храм лишился колокольни.