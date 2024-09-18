Никольский собор в Мензелинске хотят включить в реестр объектов культурного наследия

news_top_970_100
Республика
18 сентября 2024  10:27
Автор:
Эндже Гарафиева

Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия сообщил, что рассматривает возможность включения Никольского кафедрального собора в Мензелинске в реестр объектов культурного наследия.

 Фото: © комитет РТ по охране ОКН

«Объект обладает высокой архитектурно-художественной и градостроительной ценностью, является по сути и содержанию уникальным объектом культурного наследия и должен подлежать государственной охране как памятник градостроительства и архитектуры, имеющий особое значение для истории и культуры Республики Татарстан», –подчеркнули в комитете.

Никольский собор, построенный в стиле ампир в начале XIX века, является одной из архитектурных доминант Мензелинска. Здание собора когда-то пережило пожар и реконструкцию. В советское время храм лишился колокольни.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани судят «курьера», похитившего 3,6 млн рублей у пенсионера
Госсовет РТ проведет онлайн-трансляцию первого заседания нового созыва
Никол Пашинян подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани
Казань на три дня стала ИТ-столицей
Казань на три дня стала ИТ-столицей
В Казани девушка упала под поезд метро и погибла
Татарстанец отдал мошенникам 3 млн рублей, оформив кредиты по звонку «сотрудника Росфинмониторинга»
Диспансеризация помогла выявить проблемы здоровья у каждого десятого татарстанца
Никольский собор в Мензелинске хотят включить в реестр объектов культурного наследия
Никольский собор в Мензелинске хотят включить в реестр объектов культурного наследия