Niletto, Салават и Dabro: в день выборов в Казани проведут концерт

В день выборов депутатов Государственного Совета РТ, 8 сентября, на площадке у Центра семьи «Казан» состоится праздничный концерт с участием популярных артистов.

На сцену выйдут такие звезды российской эстрады, как Моя Мишель, Niletto и Dabro. Татарстанскую эстраду представят мэтры сцены Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Иркэ и другие популярные исполнители.

Начало праздничной программы — в 13:00, выступление артистов запланировано на 14:00.

Вход на концерт будет осуществляться по браслетам «Всей семьей на выборы», которые жители Казани получат на избирательных участках. Помимо концерта, браслет даст право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Организаторы предусмотрели также развлекательные активности и фуд-корт.

Напомним, что в Казани голосование будет организовано на 463 избирательных участках, 28 из которых будут работать в местах временного пребывания.

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