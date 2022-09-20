Нижнекамцы сняли на видео бабушку, упражняющуюся на уличном тренажере

Видеоролик, на котором нижнекамцы засняли пожилую женщину, занимающуюся на уличном тренажере, появился в соцсетях.

«Ноете, что болит спина после работы или ноги не хотят уходить от дивана? Просто посмотрите на эту бабушку в Нижнекамске, потом — на себя, потом — еще раз на бабушку», — отметил автор публикации.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане за три года благодаря диспансеризации спасли 800 пожилых людей, проживающих в сельской местности. Диспансеризацию и вакцинацию татарстанцы старше 65 лет, живущие в селах, проходят по графику. Их специально доставляют в больницы на прохождение осмотров. Во время таких обследований у пенсионеров были выявлены серьезные случаи и принимались решения о госпитализации.