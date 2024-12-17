Нижнекамец лишился 9,3 млн рублей из-за аферистов с инвестициями

61-летний житель Нижнекамска стал жертвой мошенников, желая приумножить свои сбережения. Мужчина, надеясь заработать на инвестициях, перевел преступникам более 9 миллионов рублей.

Всё началось с того, что он увидел рекламное объявление в интернете и оставил свой номер телефона, после чего с ним связались самозваные эксперты из фальшивого аналитического инвестиционного центра. Они объяснили, как можно получить прибыль, предложив установить специальное приложение на телефон и внести средства на инвестиционный счёт.

Однако, когда нижнекамец решил вывести вложенные деньги, он столкнулся с проблемами: мошенники прекратили с ним общение и исчезли. В общей сложности, он утратил 9,3 миллиона рублей, включая 200 тысяч, которые ему пришлось занять у знакомого.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».