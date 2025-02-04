Нижнекамская компания оштрафована на 300 тысяч за продажу просроченного пива

Арбитражный суд Татарстана вынес решение о штрафе в размере 300 тысяч рублей в отношении одной из организаций Нижнекамска. Причиной наказания стала продажа пива с истекшим сроком годности.

Нарушение было выявлено сотрудниками местного подразделения Госалкогольинспекции республики во время проверки торговой точки. На основании обнаруженного факта был составлен административный протокол. Суд признал организацию виновной по статье «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».