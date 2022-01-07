 Нижнекамские пожарные заняли третье место на фестивале саней в Кукморе
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Нижнекамские пожарные заняли третье место на фестивале саней в Кукморе

Темой выступления команды «Смелые брандспойты» стала пропаганда мер пожарной безопасности.

Республика
7 января 2022  16:11
Автор:
Николай Лукоянов

Нижнекамские пожарные заняли третье место на фестивале саней в Кукморе. Для участия в состязании они сделали сани из старых лыж, ламината и бруса, сообщили в МЧС РТ.

Также участники оформили свои сани по ГОСТу цветографической схемы пожарной автоцистерны.

Пропаганда мер пожарной безопасности стала темой выступления команды «Смелые брандспойты» из Нижнекамска. Также своей задачей они обозначили обучение применению первичных средств пожаротушения.

Жюри присудили команде почетное третье место и денежный приз, которые были потрачены на сладкие подарки.

 

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